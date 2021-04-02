В аэропорту Сургута столкнулись два самолета, пострадавших нет

| Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ | Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

В аэропорту Сургута 1 апреля самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно укатился и столкнулся с находившимся на стоянке самолетом Як-40. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

На момент столкновения в самолетах не было пассажиров и экипажей, пострадавших нет. Воздушные суда получили механические повреждения. По факту авиационного инцидента проводится процессуальная проверка.

| Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ | Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

Проведен осмотр места происшествия и прилегающей территории, опрашиваются работники аэропорта и представители авиакомпаний, изымается техническая документация.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.