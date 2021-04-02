Молодые управленцы Тюмени помогают старикам с уборкой снега, колкой дров

| Фото: из сообщества Молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте | Фото: из сообщества Молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте

Представители Молодежной администрации Тюмени помогают пожилым горожанам убрать залежи снега, наколоть дров, вынести из дома старую технику.

На днях в Молодежную администрацию Тюмени поступила просьба о помощи. Пенсионерка попросила ребят убрать залежи снега на ее участке, ведь с каждым годом ей все тяжелее делать это в одиночку. На помощь отправились члены комиссии по социальным вопросам. "Благодаря таким ребятам хочется верить в достойное будущее страны", – сказала пожилая женщина.

Ранее, в марте, активисты накололи дрова и сложили их по просьбе другой тюменской пенсионерки.

| Фото: из сообщества Молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте | Фото: из сообщества Молодежной администрации Тюмени во ВКонтакте

"С такими обращениями работает наша комиссия по социальным вопросам. За последние две недели поступило два обращения. В сообществе Молодежной администрации Тюмени есть номера всех руководителей комиссий – обращаются либо напрямую к ним, либо через руководителя МолАТ. Недавно раздавали продуктовые пакеты ветеранам, в 2020 году починили пенсионеру крышу в частном доме", – поделился пресс-секретарь Молодежной администрации Тюмени Глеб Хорин.

Инна Пахомова