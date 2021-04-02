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В Тюменском районе впервые провели олимпиаду среди агрономов

Общество, 17:02 02 апреля 2021

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Главный агроном предприятия "Успенское" Владислав Семенов стал лучшим на первой олимпиаде среди агрономов в Тюменском районе. Победитель верно ответил на 95 вопросов из 100, сообщает администрация муниципалитета.

Второе место занял его коллега из предприятия "Мальковское" Виктор Бочковских. Тройку лидеров замкнул старший агроном птицефабрики "Боровская" Алексей Богомолов.

atmr.ru

Первая олимпиада среди агрономов собрала представителей шести сельхозпредприятий Тюменского района, а также учхоза ГАУ Северного Зауралья и управления АПК.

Участники хорошо справились с вопросами по обработке почвы, минеральным удобрениям и защите растений. Сложнее дались вопросы по температуре прорастания зерна, скорости движения агрегатов, норме расхода масла на единицу топлива.

Дебютная олимпиада дала старт конкурсным испытаниям среди представителей сельскохозпредприятий Тюменского района в 2021 году. В планах - соревнование доярок и первый конкурс для инженерно-технических работников.

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# аграрии , олимпиада , сельхозпредприятия

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