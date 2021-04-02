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За Кубок России по корэш в Тюмени сразятся более 150 спортсменов

Спорт, 16:32 02 апреля 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования за Кубок России по корэш (борьбе на поясах) пройдут в Тюмени 3 апреля и соберут около 150 спортсменов из Москвы, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Оренбургской, Московской областей, ХМАО, Башкирии, Татарстана и других регионов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Мужские команды поборются на поясах за звания сильнейших в 10 весовых категориях. Соревнования состоятся в СК "Строймаш" по адресу ул. Индустриальная, 49а и будут посвящены памяти Героев России Раушана Абдуллина и Тимура Мухутдинова. Начало схваток в 9 часов, церемония открытия запланирована на 15 часов.

Отметим, что корэш, является частью национальной культуры многих тюркских народов и с 2018 года этот вид спорта развивается в Тюменской области. Общее количество занимающихся корэш в регионе составляет порядка 250 человек.

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