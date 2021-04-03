Гроссмейстер Анатолий Карпов встретился с тюменскими шахматистами

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Депутат Госдумы России, 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов пообщался с воспитанниками СДЮШОР №4 в Тюмени. Он поприветствовал участников шахматного турнира и вручил многодетным семьям шахматный инвентарь.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Всего за два дня визита в Тюменскую область Анатолий Карпов подарил шахматные столы 15 семьям из Тюмени и Тюменского района. Это грантовый социальный проект "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи", направленный на то, чтобы как можно больше детей были вовлечены в полезную игру.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Мы с Анатолием Евгеньевичем придаем огромное значение этому проекту. Всего в его рамках более 200 семей Тюменской области получат шахматный инвентарь. Совместные занятия способствуют сплочению, общению, развитию детей, настраивают взаимопонимание внутри семьи. Такой подарок от легенды мировых шахмат с его личной подписью очень много значит", - рассказал президент областной шахматной федерации Геннадий Шантуров.

Он добавил, что проект активно поддерживают депутаты Тюменской областной думы, региональное правительство.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Многие равняются на Тюменскую область: у нас много идей, направлений. В пандемию на помощь пришла дистанционная игра. 320 человек, 80 команд поучаствовали недавно в областном турнире "Белая ладья" в онлайн-формате. Но все-таки мы за то, чтобы пандемия скорее отступила и пришло время непосредственного общения за доской", - отметил Геннадий Шантуров.

Евгения Шевцова