Гроссмейстер Анатолий Карпов встретился с тюменскими шахматистами
Депутат Госдумы России, 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов пообщался с воспитанниками СДЮШОР №4 в Тюмени. Он поприветствовал участников шахматного турнира и вручил многодетным семьям шахматный инвентарь.
Всего за два дня визита в Тюменскую область Анатолий Карпов подарил шахматные столы 15 семьям из Тюмени и Тюменского района. Это грантовый социальный проект "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи", направленный на то, чтобы как можно больше детей были вовлечены в полезную игру.
"Мы с Анатолием Евгеньевичем придаем огромное значение этому проекту. Всего в его рамках более 200 семей Тюменской области получат шахматный инвентарь. Совместные занятия способствуют сплочению, общению, развитию детей, настраивают взаимопонимание внутри семьи. Такой подарок от легенды мировых шахмат с его личной подписью очень много значит", - рассказал президент областной шахматной федерации Геннадий Шантуров.
Он добавил, что проект активно поддерживают депутаты Тюменской областной думы, региональное правительство.
"Многие равняются на Тюменскую область: у нас много идей, направлений. В пандемию на помощь пришла дистанционная игра. 320 человек, 80 команд поучаствовали недавно в областном турнире "Белая ладья" в онлайн-формате. Но все-таки мы за то, чтобы пандемия скорее отступила и пришло время непосредственного общения за доской", - отметил Геннадий Шантуров.
Евгения Шевцова