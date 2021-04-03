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В Ишиме пьяный водитель не справился с управлением, пассажир госпитализирован

Происшествия, 14:15 03 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

55-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2114, которым управлял пьяный водитель, получил тяжелые травмы в аварии на ул. Курганская в Ишиме вечером 2 апреля. В районе дома №101 водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, создал помеху машине ВАЗ-2114.

"В результате водитель отечественной легковушки не справился с управлением, съехал на обочину и въехал в опору освещения. В ДТП пострадал пассажир легковушки. Он госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель ВАЗ-2114 находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , Ишим

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