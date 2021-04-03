В Ишиме пьяный водитель не справился с управлением, пассажир госпитализирован

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

55-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2114, которым управлял пьяный водитель, получил тяжелые травмы в аварии на ул. Курганская в Ишиме вечером 2 апреля. В районе дома №101 водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, создал помеху машине ВАЗ-2114.

"В результате водитель отечественной легковушки не справился с управлением, съехал на обочину и въехал в опору освещения. В ДТП пострадал пассажир легковушки. Он госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель ВАЗ-2114 находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова