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Еще семь виртуальных концертных залов открыли в Тюменской области

Общество, 10:11 05 апреля 2021

ТКТО

Семь виртуальных концертных залов открыли в Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тюменском и Сладковском районах 4 апреля. Зрители смогли увидеть сказку "Золушка" в исполнении Тюменского филармонического оркестра, Владимира Орла и Елены Ивченко.

Об этом сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер в соцсетях.

"В рамках праздничного мероприятия из Тюменской филармонии в новые муниципальные залы осуществилась трансляция одного из просветительских проектов о жанрах музыкального искусства. На сегодняшний день сеть ВКЗ насчитывает уже 17 единиц", - сказала она.

ТКТО ТКТО ТКТО с личного аккаунта Елены Майер в Instagram ﻿

До конца 2021 г. в Тюменской области виртуальные залы получат все муниципалитеты. Организация работы данного вида досуга проходит в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева

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# виртуальный концертный зал , национальный проект Культура

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