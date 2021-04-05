Еще семь виртуальных концертных залов открыли в Тюменской области

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Семь виртуальных концертных залов открыли в Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тюменском и Сладковском районах 4 апреля. Зрители смогли увидеть сказку "Золушка" в исполнении Тюменского филармонического оркестра, Владимира Орла и Елены Ивченко.

Об этом сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер в соцсетях.

"В рамках праздничного мероприятия из Тюменской филармонии в новые муниципальные залы осуществилась трансляция одного из просветительских проектов о жанрах музыкального искусства. На сегодняшний день сеть ВКЗ насчитывает уже 17 единиц", - сказала она.

До конца 2021 г. в Тюменской области виртуальные залы получат все муниципалитеты. Организация работы данного вида досуга проходит в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева