Тюменская область вошла в пятерку регионов, лидирующих по приросту численности населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Население Тюменской области за 2018-2020 годы увеличилось на 44,9 тыс.человек. Численность населения на 1 января 2021 года составила 1 млн 542, 4 тыс человек. При этом естественный прирост равен 7,5 тыс. человек, миграционный - 37,4 тыс. По этому показателю Тюменская область заняла пятое место в рейтинге регионов, где общий прирост населения объясняется естественными причинами и миграцией.

В семи регионах, отмечают аналитики РИА Новости, подготовившие этот рейтинг по данным Росстата, общий прирост населения объясняется естественными причинами и миграцией, в том числе в Москве, где естественный прирост составил тысячу человек, а миграционный – 147,9 тыс. человек, Тюменской области (7,5 тыс. человек и 37,4 тыс. человек), Ханты-Мансийском автономном округе (30,6 тыс. человек и 2,3 тыс. человек), Ингушетии (19,5 тыс. человек и 7,9 тыс. человек), Якутии (14,9 тыс. человек, и 2,8 тыс. человек), Республике Алтай (2,4 тыс. человек и 0,6 тыс. человек) и Чукотском автономном округе (200 человек и 20 человек).

В семи регионах общий прирост населения наблюдался за счет естественных причин, в том числе в Дагестане, Чечне, Республике Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе.

В семи субъектах Федерации общий прирост населения зафиксирован за счет миграционного притока, а именно: в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Адыгее.

Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8%, Магаданская область (-3,5%), Еврейская автономная область (на -3,4%). Численность населения сократилась более чем на 3,5% в двух регионах, спад населения в 3,5-1,5% отмечен почти в половине субъектов Федерации (40 регионов), убыль жителей на 1,5-0,5% - в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в трех субъектах Федерации.

Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.

Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой, привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.

Аналитики отмечают, что влияние пандемии COVID-19 обостряет неблагополучную демографическую ситуацию как в плане миграционных процессов, ограничивая приток мигрантов, так и естественного прироста населения, провоцируя рост смертности и падение рождаемости населения. Среди основных тенденций - продолжение естественной убыли населения, миграционный прирост ожидается низким, смертность населения замедлится в ходе растущей вакцинации жителей, считают эксперты.