Тюменские хоккеисты уступили "Металлургу" в четвертом матче серии

| Фото: ХК "Металлург" Новокузнецк | Фото: ХК "Металлург" Новокузнецк

Тюменский "Рубин" провел четвертый матч в рамках полуфинала розыгрыша "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Новокузнецке подопечные Михаила Звягина уступили местному "Металлургу" - 1:6. Таким образом, хозяева упрочили свое лидерство в серии до четырех побед (3-1).

Счет на 10 минуте открыли гости. Семен Иванов реализовал большинство с передачи Георгия Бусарова. На 23-й минуте Руслан Ибатуллин восстановил паритет. Позже хозяев вывел вперед Валерий Поляков, а Александр Яремчук увеличил преимущество.

Ближе к экватору отрезка хозяева организовали еще две успешные атаки. Сначала угол поразил Сергей Теряев, а затем Яремчук оформил дубль. На 54 минуте Сергей Барбашев установил окончательный счет в матче.

"Комментировать особо нечего. Два периода, я считаю, был неплохой хоккей, а третий отрезок – тут даже разговаривать не о чем", - отметил после матча главный тренер тюменцев Михаил Звягин.

Теперь 7 апреля команды проведут пятый матч серии в Тюмени.