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В Тюмени инвесторам предлагают вложить 35 млн рублей в участок 2,8 га

Экономика, 16:30 05 апреля 2021

департамент имущественных отношений Тюменской области

Прием заявок для участия в торгах по продаже комплекса нежилых строений в Тюмени на ул. Одесской, 3а заканчивается 10 апреля. Инвесторам предлагают участок общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Цена первоначального предложения — 35,6 млн рублей, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В лот включены также одноэтажный гараж, склад-арочник и недостроенное здание площадью почти 1,3 тыс. кв. метров. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица.

Комплекс продается посредством публичного предложения в электронной форме. Минимальная цена продажи имущества — 17,8 млн рублей.

Приём заявок продлится до 10 апреля (включительно) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. Продажа посредством публичного предложения состоится на этой же торговой платформе 13 апреля.

Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены имущества на банковские реквизиты оператора электронной площадки. Победителю торгов его задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества, а остальным участникам возвращается.

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок размещены по ссылке и на сайте проекта "Объекты реновации". Телефон (3452) 69-01-78.

департамент имущественных отношений Тюменской области

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# имущество , недвижимость , торги

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