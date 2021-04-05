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Дождь и сильный ветер обещают синоптики жителям Тюменской области

Общество, 18:40 05 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дождь, мокрый снег и ветер порывами до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики по югу Тюменской области 6 апреля.

Ночью и днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +5…+10.

О непогоде жителей области предупреждают спасатели, госавтоинспекторы. Водителей просят не превышать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге. Сильный ветер и осадки влияют на видимость.

Штормовой ветер может стать причиной падения деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

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# ветер , дождь , непогода

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