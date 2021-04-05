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Развитие тюменско-казахстанского сотрудничества обсудили в Москве

Экономика, 15:59 05 апреля 2021

kazembassy.ru

Развитие торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Казахстана и Тюменской области обсудили посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев и почетный консул Республики Казахстан в Тюменской области Владислав Квасов.

В ходе беседы, которая состоялась в посольстве Казахстана в Москве, были определены приоритеты совместной работы по привлечению инвестиций, а также локализации в Казахстане производств, продукция которых представляет интерес для стран Центрально-Азиатского региона.

Посол сердечно поблагодарил почетного консула за содействие в эвакуации граждан Казахстана из Тюменской области на родину в разгар пандемии в 2020 году. В свою очередь Владислав Квасов заверил, что приложит все усилия для укрепления культурно-гуманитарных связей, а также взаимовыгодных партнерских отношений между предпринимателями Республики Казахстан и Тюменской области.

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