Ложки, пивные банки и квадрат Харченко используют жители Тюменской области для просмотра цифрового ТВ

филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ» филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ»

Изготовление разнообразных самодельных телеантенн – это почти что состоявшийся жанр самодеятельного народного творчества.

Телезритель из Тюмени был недоволен качеством приемы телевизионного сигнала, из-за чего ему приходилось менял антенны и ставить усилители. Оказалось, сообщает пресс-служба филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ", что он использовал самодельную антенну Харченко — два ромба, спаянных вместе в одной плоскости.

"При этом на заводскую пассивную антенну сигнал без труда принимался даже на высоте метра, - отмечено в сообщении компании. - Приему на самоделку мешали ее конструктивные особенности. Увы, даже при малейшем отступлении от точных параметров при сборке или неверном направлении телеприем заметно ухудшается".

Такая антенна - конструкционный вариант проектирования антенн, на основе двух ромбов, предложенный в 1961 году инженером Константином Харченкона страницах журнала "Радио". Антенна пользуется большой популярностью у радиолюбителей благодаря простоте конструкции. Антенна, спроектированная Харченко, получила первые модификации с появлением эфирного вещания в дециметровом диапазоне. Инженерами и экспериментаторами-любителями представлен целый ряд усовершенствованных вариантов антенны для работы в наиболее распространенном диапазоне частот. Конструкции имели форму ромба, круга, треугольника и других геометрических фигур и широко используется для приёма телевизионных и радиосигналов.

В 2001 году американский профессор Тревор Маршалл предложил использовать биквадратную конструкцию для улучшения приема сигналов в сетях Bluetooth и WiFi.

Так что тюменец, по оценке специалистов, проявил определенный профессионализм при выборе антенны.

Жители других регионов России проявляли изощренную изобретательность при полном отсутствии хоть каких-то знаний.

Житель поселка под названием Ерофей Павлович в Амурской области прославился тем, что воткнул в гнездо антенного входа телевизора столовую вилку и даже на время поймал неустойчивый сигнал. Проблему же все-таки решила установка заводской дециметровой антенны.

Жительница села Новоберезовка Аромашевского района живет всего в 500 метрах от новой передающей станции, поэтому успешно принимает сигнал на незатейливую антенну, сделанную зятем из пивных банок и проволоки.

"Антенну из пивных банок можно изготовить буквально за полчаса, из имеющихся под рукой средств. Конечно, сверхустойчивого сигнала такая антенна не обеспечит, но для временного пользования на даче или в съемной квартире вполне сгодится", — делятся радиолюбители на форумах. Надо отметить какую-то магию пивных банок, банки из-под других напитков редко используются в изготовлении антенн.

Начальник цеха РТРС "Владикавказ" Алан Кудухов сделал рабочую самоделку, соединив пивные банки, кабель и плечики для одежды. "Две пивные банки через петлю из высокочастотного кабеля размещены на плечиках. Интересно, что антенна работает в любом положении, даже если плечики находятся в шкафу. Лень — двигатель прогресса: мне было лень лезть на крышу...", — рассказал Алан Кудухов.

Тем ни менее, затраты на самостоятельную сборку сопоставимы с затратами на покупку заводской антенны, а иногда и превышают их. Цена дециметровой антенны для приема 20 цифровых каналов — от 300 рублей.