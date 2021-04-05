Владимир Якушев проконтролировал готовность регионов УФО к паводку и пожароопасному сезону

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Паводкоопасный период на территории регионов Уральского федерального округа прогнозируется с 15 апреля. О подготовке к прохождению паводка и пожароопасному сезону доложили главные федеральные инспекторы на совещании, которое провел представитель Президента России в УФО Владимир Якушев.

"Необходимо обращать постоянное внимание и держать на контроле вопросы обеспечения жизнедеятельности во всех населенных пунктах, знать конкретную обстановку и прогноз по каждому муниципальному образованию на период весеннего половодья", - подчеркнул Владимир Якушев.

Что касается лесопожарной обстановки на территории Уральского федерального округа, то пожарная опасность по условиям погоды в настоящее время отсутствует. В регионах УФО для тушения лесных пожаров в 2021 году предусмотрено силы и средства в количестве 17 тыс. 567 человек и 7 тыс. 275 единиц техники.