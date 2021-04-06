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Волонтеры-медики Ишима проверят здоровье жителей шести сел

Общество, 14:09 06 апреля 2021

ОБ № 4 Ишима | Фото: ОБ № 4 Ишима

Студенты ишимского медколледжа и специалисты Центра здоровья областной больницы № 4 присоединились ко всероссийской акции "Добро в село". Медики бесплатно обследуют жителей шести сел Ишимского района, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Волонтеры проводят подомовые обходы и обучают население правильно измерять артериальное давление, рассказывают какие меры принимать в случае отклонения от норм. Пациентам из группы риска вручают памятки и приглашают на медицинский осмотр в фельдшерско-акушерский пункт, где работает медицинская бригада Центра здоровья. Селяне проходят диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проверяют артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, получают заключение на руки.

Медики уже проконсультировали и обследовали 20 жителей села Равнец 1 апреля. У 15 из них зафиксировали повышенное артериальное давление, у пяти человек – высокий уровень глюкозы в крови. Кроме того, 47 пациентов прошли флюорографическое обследование, 24 женщины – маммографическое.

Медицинский десант продолжит работу в поселениях по графику: 7 апреля – Неволина, 27 – Бутусова, 4, 25 и 31 мая – Десятова, Пахомова и Большеудалово. В те же дни там будут работать передвижные маммограф и флюорограф.

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# волонтеры-медики , Ишим , Ишимский район , медколледж , областная больница №4

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