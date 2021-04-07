Историк Алексей Конев расскажет тюменцам о первых этапах освоения Западной Сибири

| Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Тюменцев приглашают на лекцию "Русское государство и народы Сибири в​ конце​ XVI- начале​ XVIII​ веков​ в раритетах​ архивов Тюменской области" в музейный комплекс им. И.Я. Словцова 8 апреля, начало в 18 часов.

Опытом открытия и введения в научный оборот малоизвестных документов, повествующих о политике государства и церкви в отношении туземных народов Западной Сибири на первых этапах ее освоения расскажет кандидат исторических наук,​ заведующий сектором социальной антропологии​ Института проблем освоения Севера СО РАН Алексей Конев.

В числе документов - фрагмент грамоты царя Бориса Годунова тюменскому воеводе Луке Щербатому 1599 года, копия текста патриаршей грамоты 1632 года о крещении представителя княжеской династии кодских остяков Лобана Олачева, а также неизвестный автограф Филофея Лещинского.

Вход свободный. Возрастная категория 12+.

Обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 и 8-929-266-73-72.