Историк Алексей Конев расскажет тюменцам о первых этапах освоения Западной Сибири
Тюменцев приглашают на лекцию "Русское государство и народы Сибири в конце XVI- начале XVIII веков в раритетах архивов Тюменской области" в музейный комплекс им. И.Я. Словцова 8 апреля, начало в 18 часов.
Опытом открытия и введения в научный оборот малоизвестных документов, повествующих о политике государства и церкви в отношении туземных народов Западной Сибири на первых этапах ее освоения расскажет кандидат исторических наук, заведующий сектором социальной антропологии Института проблем освоения Севера СО РАН Алексей Конев.
В числе документов - фрагмент грамоты царя Бориса Годунова тюменскому воеводе Луке Щербатому 1599 года, копия текста патриаршей грамоты 1632 года о крещении представителя княжеской династии кодских остяков Лобана Олачева, а также неизвестный автограф Филофея Лещинского.
Вход свободный. Возрастная категория 12+.
Обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 и 8-929-266-73-72.