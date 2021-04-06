С начала 2021 года на дорогах Тюменской области погибли 25 человек

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

476 дорожно-транспортных происшествий произошло за три месяца на дорогах Тюменской области, в них погибли 25 человек, 676 ранены. Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, это значительно меньше, чем за этот же период 2020 года.

Виновники 403 происшествий - водители легкового транспорта, 36 ДТП, то есть каждое 13-е, спровоцировали водители большегрузов и грузовиков. В 18 случаях правила нарушили водители автобусов и маршрутных такси, при этом были ранены 28 человек.

Снизилось число дорожных аварий из-за грубых нарушений Правил дорожного движения, таких, как выезд на встречную полосу, превышение скорости, управление в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

При этом увеличилось число аварий из-за нарушения правил проезда перекрестков, по этой причине зарегистрированы 136 ДТП, в которых погибли два человека, 216 человек были ранены.

В 2021 году автоинспекторами и камерами на дорогах в Тюменской области было выявлено более 200 тыс. нарушений правил, почти половина из них – превышение скоростного режима.