Тюменцам расскажут, как сохранить спокойствие в большом городе

| Фото: из сообщества "Исторический парк "Россия – моя история" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Исторический парк "Россия – моя история" во ВКонтакте (архив)

Лекция "Тревожность – "синдром мегаполиса", или Как сохранить спокойствие в большом городе" начнется в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени 9 апреля в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

О том, что такое тревожность и как ее преодолеть, расскажет выпускница ТюмГУ по специальности "Психология" Кристина Лошкарева.

"На лекции слушатели узнают о том, что такое тревога, о ее причинах и проявлениях. Научитесь отличать нормальную тревогу от патологической. Мы разберемся с тем, как наши мысли рождают тревогу и каким образом можно повлиять на мысли, вызывающие тревожное состояние. Гости познакомиться с моделью ABC (ситуация - мысли - эмоции) и навыками саморегуляции тревожных расстройств", – рассказали организаторы.

Кристина Лошкарева проходила обучение по направлению "КПТ в терапии тревожно-фобических расстройств". В данный момент работает фельдшером неотложной помощи и проходит обучение в Тюменском институте психологического консультирования по направлению "Гештальт-подход".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Для регистрации необходимо написать в личные сообщения группы исторического парка или позвонить по телефону: 68-11-11.