Тюменский ансамбль "Инсайт" стал лауреатом международного конкурса

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

Хореографический ансамбль "Инсайт" центра развития творчества детей и юношества "Грант" стал лауреатом на финале международного конкурса "Танцемания", сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

Ребята выступили на сцене Государственного концертного зала "Россия" с номером "Выходи за меня" в номинации "Эстрадный танец". Конкуренцию тюменцам составили около 300 образцовых коллективов из России и стран СНГ.

"Все началось с того, что в прошлом году во время пандемии я отправила заявку на онлайн-конкурс "Танцемания". Конкуренция была просто колоссальная, четыре тысячи участников боролись за награды. Наш коллектив завоевал диплом лауреата второй степени и прошел в финал. Ребята с нетерпением ждали своего звездного часа", – отметила член международного совета по танцу ЮНЕСКО, художественный руководитель ансамбля Анастасия Климова.

Хореографический ансамбль "Инсайт" приступил к новым тренировкам. 25 апреля он блеснет мастерством на всероссийском конкурсе в ДК "Торфяник", а 15 мая выступят с отчетным концертом на сцене театрального центра "Космос".