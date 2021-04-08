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Курганец в Тюмени попался на повторном управлении автомобилем в алкогольном опьянении

Происшествия, 15:17 08 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Курганской области, виновного в повторной пьяной езде, приговорили к исправительным работам в Тюмени, сообщает Тюменский областной суд.

Летом 2019 г. он был оштрафован за вождение в нетрезвом виде и на 1 год 10 месяцев лишен прав. При этом не сдал удостоверение в ГИБДД, заявив о пропаже.

31 декабря 2020 г. мужчина снова сел пьяным за руль и был задержан полицейскими в Тюмени.

На суде он полностью признал свою вину. Пытаясь смягчить наказание, мужчина перевел 3 тыс. рублей на счет специализированного дома ребенка. С учетом рецидива и других отягчающих обстоятельств, суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Суд также на два года лишил его прав.

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# пьяная езда

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