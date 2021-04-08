В Тюмени 100 волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" проведут опрос

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

100 волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" пройдут обучение в "Точка кипения" в технопарке (Тюмень, ул. Республики, 142) 9 апреля, начало в 15 часов, сообщают организаторы.

Муниципальный куратор проекта Анна Яркова и специалист центра внеурочной работы "Дзержинец" Иван Стешенцев презентуют мобильное приложение для проведения голосования, дизайн-проекты благоустройства городских территорий и расскажут о правилах и тонкостях проведения опроса. После обучения приложения установят на устройства добровольцев.

С 26 апреля по 30 мая в местах массового скопления жителей - площадь 400-летия Тюмени, Цветной бульвар, торговые центры - с помощью приложения волонтеры проведут опрос жителей. Тюменцы от 14 лет смогут отдать свой голос за наиболее понравившийся объект инфраструктуры. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам голосования будут реализованы в 2022 году.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".