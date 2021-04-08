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В Тюмени студентам рассказали, как обойти уловки мошенников

Общество, 18:19 08 апреля 2021

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

О распространенных схемах телефонного мошенничества узнали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий на всероссийской акции "Дети России - 2021" в Тюмени, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 УМВД России по Тюмени Светлана Паршуто рассказала учащимся, как обезопасить себя от преступников и не попасться на их уловки.

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Представитель "Областного наркологического диспансера" Игорь Белов затронул тему здорового образа жизни. Он рассказал о вреде курения, алкоголя, запрещенных веществ и о необратимых последствиях для здоровья от их употребления. Организаторы мероприятия напомнили молодым людям об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот и хранение наркотических средств.

Студенты колледжа смогли задать вопросы. Для закрепления знаний ребята посмотрели профилактические видеоролики.

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# мошенничество , полиция , профилактика

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