В Тюмени студентам рассказали, как обойти уловки мошенников

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

О распространенных схемах телефонного мошенничества узнали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий на всероссийской акции "Дети России - 2021" в Тюмени, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 УМВД России по Тюмени Светлана Паршуто рассказала учащимся, как обезопасить себя от преступников и не попасться на их уловки.

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Представитель "Областного наркологического диспансера" Игорь Белов затронул тему здорового образа жизни. Он рассказал о вреде курения, алкоголя, запрещенных веществ и о необратимых последствиях для здоровья от их употребления. Организаторы мероприятия напомнили молодым людям об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот и хранение наркотических средств.

Студенты колледжа смогли задать вопросы. Для закрепления знаний ребята посмотрели профилактические видеоролики.