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В Тюменской области стартовал проект "Бизнестест72"

Экономика, 17:32 08 апреля 2021

Сити Молл ВКонтакте

Проект "Бизнестест72", где бизнес помогает бизнесу, стартовал в Тюмени. Тюменские предприниматели объединились, чтобы предоставить оборудование - островок - и бесплатную площадь в ТРЦ "Тюмень Сити Молл", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для участия в проекте необходимо снять видео хронометражом до двух минут и доказать в нем необходимость своей работы в торговом центре. Создать пост во ВКонакте или в Instagram "УЧАСТВУЮ В КОНКУРСЕ #Бизнестест72" и отметить организаторов: @opora72, @mallteam.ru @tmn_citymall, поставить хештег #Бизнестест72.

От 10 до 30 проектов, которые покажут наибольшую социальную активность и, как следствие, будут наиболее интересны тюменским потребителям, а также покажут соответствие концепции торгово-развлекательного центра, попадут в финал.

С 15 апреля запускается голосование. Жители Тюмени в группе @tmn_citymall выберут, кого из предпринимателей они хотят видеть в "Сити Молле".

Победитель сможет с 15 мая заключить договор аренды на три месяца за 1 тыс. руб. за место/месяц. Суммарная выгода — 500 тыс. рублей и более, а также широкая медийная поддержка.

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# бизнес , ТРЦ Тюмень Сити Молл

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