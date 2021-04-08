В Тюменской области разработали комплекс мер по улучшению условий для бизнеса

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Комплекс мер, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности, планируется реализовать в Тюменской области в 2021 году. Об этом на онлайн-заседании регионального правительства доложила заместитель губернатора Елена Еремеева.

"Выполняя поручение, сформулированное в послании губернатора Тюменской области, мы совместно с региональным уполномоченным по правам предпринимателей и департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства собрали, обобщили и проанализировали предложения бизнес-сообщества по уменьшению регуляторной нагрузки. Результатом этой работы стал план мероприятий по совершенствованию регионального и федерального законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность", – сообщила она.

В ходе общения представителей власти с предпринимательским сообществом тюменские бизнесмены неоднократно заявляли, что их устраивают созданные в регионе условия, а проблемные вопросы возникают в связи с законодательными и нормативными актами федерального уровня, отметила заместитель губернатора.

Результатом проведенной работы стал объемный план мероприятий по совершенствованию положений действующего федерального и регионального законодательства – так называемая региональная регуляторная гильотина. В частности, запланированы снижение требований к предпринимателям при предоставлении региональной государственной поддержки и меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Для разработки предложений по корректировке федерального законодательства в апреле будут созданы рабочие группы из представителей органов власти и предпринимателей по отраслевому принципу. Завершить подготовку соответствующих законодательных инициатив планируется к 1 сентября 2021 года. Ревизия правовых актов Тюменской области с целью снижения регуляторной нагрузки на бизнес проводится в регионе на постоянной основе

"Необходимо, чтобы разрабатываемые меры способствовали прогрессу региональной экономики, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни тюменцев", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко