Волейболистки "Тюмени" завершат сезон матчами в Уфе

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень" проведет заключительные матчи сезона в Уфе с 9 по 11 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

В столице Башкирии состоится третий тур финала за 5-7 места чемпионата российской женской волейбольной высшей лиги "А". Подопечным Натальи Чумаковой предстоит сыграть две встречи. 10 апреля их ожидает противостояние со столичным "Лучом". А на следующий день сибирячки проведут поединок против хозяек площадки.

На пятом месте сейчас располагается "Тюмень". У команды – 11 побед. "Уфимочка-УГНТУ" имеет на две победы меньше. Чтобы гарантировать себе пятое место, тюменкам нужно выиграть один матч.