В Тюмени 782 человека переехали из аварийного жилья в новостройки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новое жилье переселили 782 человека, ранее проживавших в аварийных многоквартирниках Тюмени. 54 дома были признаны аварийными с января 2012 до января 2013 г., сообщает департамент имущественных отношений администрации города.

Площадь отселенного аварийного фонда составила более 10 тыс. кв. м. Переселение проводили за счет средств областного бюджета по адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области в 2013 – 2017 годах".

Администрация Тюмени продолжает работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который получил этот статус после января 2013 года.