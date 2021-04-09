В Тюмени планируют создать спортивные клубы по выполнению ГТО

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В Тюмени нужно обратить внимание на создание физкультурно-спортивных клубов по выполнению ГТО. Для этого в городе имеются все необходимые условия и возможности, отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, который провел совещание с руководителями учреждений городской отрасли спорта и молодежной политики.

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства, проектная деятельность в рамках интеграции общего и дополнительного образования, комплекс ГТО остаются приоритетными направлениями в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование".

"В 2020 году Тюмени удалось превзойти результат предыдущего года по числу приступивших к выполнению норм ГТО, - сообщил он. - Однако, не удалось сохранить высокий процент дошедших до получения знака".