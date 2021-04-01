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Селянин из Заводоуковского городского округа погиб на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 14:12 11 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход погиб в ДТП на 114-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Заводоуковском городском округе вечером 10 апреля.

"Автомобилем Renault Logan, за рулем которого была 53-летняя женщина, сбит 37-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов", – рассказали в региональной ГИБДД.

От удара пешехода отбросило под колеса автомобиля Lada Granta, потом по человеку проехал автомобиль Mitsubishi, мужчина скончался на месте.

Обстоятельства выясняются. Известно, что погибший проживал в с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , Заводоуковский городской округ

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