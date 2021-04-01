Селянин из Заводоуковского городского округа погиб на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пешеход погиб в ДТП на 114-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Заводоуковском городском округе вечером 10 апреля.

"Автомобилем Renault Logan, за рулем которого была 53-летняя женщина, сбит 37-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов", – рассказали в региональной ГИБДД.

От удара пешехода отбросило под колеса автомобиля Lada Granta, потом по человеку проехал автомобиль Mitsubishi, мужчина скончался на месте.

Обстоятельства выясняются. Известно, что погибший проживал в с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа.