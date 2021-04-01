ХК "Рубин" завершил сезон в Высшей хоккейной лиге

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" завершил борьбу в полуфинале "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги с новокузнецким "Металлургом", сообщает пресс-служба клуба.

В шестом матче серии до четырех побед подопечные Михаила Звягина уступили своему оппоненту в гостях, пропустив шайбу в первом дополнительном периоде - 3:4.

Хоккеисты "Рубина" открыли счет на экваторе первого периода. Свою десятую шайбу в плей-офф забросил Никита Мокин. Спустя четыре минуты Дамир Рахимуллин восстановил разницу – 1:1. Еще через три минуты Кирилл Спиценко вывел хозяев вперед. На 34 минуте Максим Кицын увеличил преимущество хозяев до двух шайб - 3:1.

На 42 минуте отставание гостей сократил Егор Попов. Третью шайбу забросил Денис Давыдов, переведя игру в овертайм. На 64 минуте победу хозяевам принес Даниил Ердаков.

"Не хочется много говорить, поздравляю команду "Металлург" с выходом в финал. Наверное, она больше этого заслуживала. Но мне не стыдно за эту серию и вообще за этот сезон, за сегодняшний матч, который мы вытащили", - отметил после игры главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

"Металлург" вышел в финал "Кубка Петрова". Соперник определится в паре "Югра" — "Динамо СПб".