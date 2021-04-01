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Продавец вынес из тюменского магазина сейф со 100 тысячами рублей

Происшествия, 18:34 12 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже из магазина сейфа со 100 тыс. рублей задержали тюменские полицейские. Мужчина некоторое время работал в торговой точке продавцом, сообщает УМВД Тюмени.

По версии следствия, ранее судимый 38-летний местный житель знал, что недавно на работе проводили инкассацию и все деньги убраны в сейф. Часть похищенных средств он успел потратить. Сотрудники полиции изъяли у него около 63 тыс. рублей.

Полицейским задержанный рассказал, что на преступление его подтолкнуло сложное материальное положение и ссоры с супругой. После очередной ссоры с женой он решился на кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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