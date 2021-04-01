Сближение спутников Юпитера увидят тюменские любители астрономии в День космонавтики

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Благоприятный период для наблюдения за траекторией спутников Юпитера наступил для любителей астрономии в апреле.

Всего Юпитер окружают более более 60 спутников, но для простых наблюдателей доступны четыре самых ярких: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. По данным портала Astronet, 12 апреля Ио будет находиться в 4 угловых секундах от Ганимеда и Каллисто. 15 апреля Ио почти коснется Ганимеда, а 17 апреля Европа и Ио сольются в одно целое для наблюдателя.

Смотреть явление желательно на открытой местности: Юпитер появится из-за горизонта после 4 часов 30 минут, а через час уже взойдет Солнце. Искать самую крупную планету нужно в созвездии Козерога на юго-востоке.

Наблюдать сближение спутников можно даже при небольшом увеличении – вся четверка довольно крупная. Например, Ганимед и Каллисто по размеру даже больше, чем Меркурий. Вся четверка быстро вращается, поэтому положение спутников для наблюдателя меняется каждые полчаса. При этом движение их удивительно стройное и они все время обращены одной стороной к своей планете.

Из других объектов Солнечной системы на неделе можно наблюдать Сатурн, Марс и Уран. Первый восходит на полчаса раньше Юпитера в том же созвездии Козерога. Марс видно в созвездии Тельца с наступления темноты примерно до 2 часов. Уран можно наблюдать по вечерам до 21 часа 20 минут, но для его поиска нужен мощный телескоп.

Луна 12 апреля вступит в фазу новолуния и не помешает наблюдению Юпитера и его спутников. За неделю она посетит созвездия Рыб, Овна, Тельца и Близнецов, изменяя фазу и увеличивая склонение и высоту верхней кульминации.

Евгения Шевцова