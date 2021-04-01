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Сеть Names открыла коворкинг для предпринимателей в Тюмени

Экономика, 20:52 12 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Коворкинг сети Names, основанной предпринимателем Аязом Шабутдиновым, открылся в Тюмени.

Это пространство, где предприниматели могут не просто арендовать рабочее место, а стать частью экосистемы, позволяющей развивать бизнес в регионе. Коворкинг включает зону с рабочими местами, офисы, переговорные комнаты, комнаты для вебинаров и звонков, ивент-площадку на 150 человек, лаундж зону с мягкими диванами, комнату с массажным креслом, кухню, кафе, конференц-залы – всего около 1 тыс. кв. м. Изюминка тюменского пространства - комната для йоги, массажное кресло и sleep box (зона для сна).

В год здесь планируют проводить более 100 бизнес-мероприятий, включая лекции, тренинги и мастермайнды. Управлять офисным пространством резиденты могут через смартфон: забронировать переговорную комнату, скайп рум или вебинарную комнату можно в режиме онлайн через мобильное приложение. Минимальный пакет на 30 дней обойдется резидентам в 15 тыс. 900 рублей, максимальный - 38 тыс. 700 рублей.

Спрос среди тюменских предпринимателей оказался высоким: несколько компаний оплатили президентство еще до официального открытия пространства. На момент открытия им заинтересовались 110 активных предпринимателей Тюмени.

Приветствуя гостей, основатель сети коворкингов NAMES Аяз Шабутдинов подчеркнул, что все-таки главное в бизнесе - не офис, а люди рядом и чтобы в сердце была уверенность, что все получится.

"Я часто говорила фразу: предприниматель сначала живет так, как другие не хотят, а потом так, как другие не смогут. Рада, что эта фраза уже неактуальна, она устарела. Здорово, что сегодня создаются такие современные пространства, где удобно, весело и интересно", - присоединилась уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. Она напомнила, что бизнесу в регионе уделяют много внимания и всем, кому нужна поддержка, могут за ней обратиться в аппарат уполномоченного.

Инвестиции в проект составили 35 млн рублей. В планах сети открыть еще более 70 пространств в городах России с численностью населения от 250 тыс. человек. Часть из них примут первых резидентов уже в 2021 году.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

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# коворкинг , предприниматели

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