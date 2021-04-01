Сеть Names открыла коворкинг для предпринимателей в Тюмени

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Коворкинг сети Names, основанной предпринимателем Аязом Шабутдиновым, открылся в Тюмени.

Это пространство, где предприниматели могут не просто арендовать рабочее место, а стать частью экосистемы, позволяющей развивать бизнес в регионе. Коворкинг включает зону с рабочими местами, офисы, переговорные комнаты, комнаты для вебинаров и звонков, ивент-площадку на 150 человек, лаундж зону с мягкими диванами, комнату с массажным креслом, кухню, кафе, конференц-залы – всего около 1 тыс. кв. м. Изюминка тюменского пространства - комната для йоги, массажное кресло и sleep box (зона для сна).

В год здесь планируют проводить более 100 бизнес-мероприятий, включая лекции, тренинги и мастермайнды. Управлять офисным пространством резиденты могут через смартфон: забронировать переговорную комнату, скайп рум или вебинарную комнату можно в режиме онлайн через мобильное приложение. Минимальный пакет на 30 дней обойдется резидентам в 15 тыс. 900 рублей, максимальный - 38 тыс. 700 рублей.

Спрос среди тюменских предпринимателей оказался высоким: несколько компаний оплатили президентство еще до официального открытия пространства. На момент открытия им заинтересовались 110 активных предпринимателей Тюмени.

Приветствуя гостей, основатель сети коворкингов NAMES Аяз Шабутдинов подчеркнул, что все-таки главное в бизнесе - не офис, а люди рядом и чтобы в сердце была уверенность, что все получится.

"Я часто говорила фразу: предприниматель сначала живет так, как другие не хотят, а потом так, как другие не смогут. Рада, что эта фраза уже неактуальна, она устарела. Здорово, что сегодня создаются такие современные пространства, где удобно, весело и интересно", - присоединилась уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. Она напомнила, что бизнесу в регионе уделяют много внимания и всем, кому нужна поддержка, могут за ней обратиться в аппарат уполномоченного.

Инвестиции в проект составили 35 млн рублей. В планах сети открыть еще более 70 пространств в городах России с численностью населения от 250 тыс. человек. Часть из них примут первых резидентов уже в 2021 году.

Евгения Шевцова