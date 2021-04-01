Тюменская область вошла в число лидеров по количеству жилья в продаже на сайте ДомКлик

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Тюменская область вошла в число регионов – лидеров по количеству продаваемого жилья на сайте ДомКлик. С помощью сервиса в регионе можно приобрести более 50 тыс. квартир на рынке вторичного жилья и более 8 тыс. – на первичном рынке.

Больше всего квартир на продажу в России за последний месяц выставлено в Краснодарском крае. По данным сервиса ДомКлик, регион лидирует по общему количеству лотов — 79 тыс. 889 квартир на вторичном и первичном рынках. При этом по количеству продаваемого жилья на вторичке этот субъект является абсолютным лидером — больше 64 тыс. 200 квартир.

На втором месте по количеству продаваемых квартир — Санкт-Петербург. Здесь за последние 30 дней на ДомКлик появилось 43 тыс. 996 объявлений о продаже готового жилья и 33 тыс. 842 объявления — на первичном рынке.

Третье место — у Москвы. В столице на продажу выставлено 70 тыс. 304 лота: 46 тыс. 813 квартир продаётся на вторичном рынке и 23 тыс. 491 — в новых домах.

"На ДомКлик вы можете решить любой вопрос с недвижимостью онлайн, не выходя из дома – поиск, покупка, продажа, аренда, оформление ипотеки и безопасное проведение сделок. Подписание документов, электронная регистрация и безопасные расчеты проводятся за 1 визит в офис Сбербанка. В первом квартале 2021 года Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало ипотечных кредитов на сумму 9,4 миллиарда рублей – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью кредитных средств банка свои жилищные условия улучшили около четырех тысяч семей Тюменской области. Из них порядка 25% подали заявку на ипотеку через ДомКлик", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.