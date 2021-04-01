Тюменский "Рубин" стал обладателем бронзовых медалей Высшей хоккейной лиги

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" завершил сезон Высшей хоккейной лиги на третьем месте, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В полуфинале Кубка Петрова тюменцы сражались с новокузнецким "Металлургом" и уступили в серии со счетом 4:2.

За 11 сезонов существования лиги сибиряки уже в шестой раз оказываются среди призеров турнира. Нынешняя бронза для клуба – вторая. В лиге нет клуба, который чаще "Рубина" брал медали ВХЛ.

Тюменский клуб является первым чемпионом лиги. Также команда трижды играла в финале – в 2012, 2014 и 2019. В двух последних случаях "Рубин" получал золотые медали Всероссийского соревнования среди клубов ВХЛ, уступая в решающей серии казахстанской "Сарыарке".

В регулярном чемпионате команда Михаила Звягина стала пятой. В финал борьбы за Кубок Петрова вышли команды "Югра" и "Металлург".