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Тюменский "Рубин" стал обладателем бронзовых медалей Высшей хоккейной лиги

Спорт, 11:45 13 апреля 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" завершил сезон Высшей хоккейной лиги на третьем месте, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В полуфинале Кубка Петрова тюменцы сражались с новокузнецким "Металлургом" и уступили в серии со счетом 4:2.

За 11 сезонов существования лиги сибиряки уже в шестой раз оказываются среди призеров турнира. Нынешняя бронза для клуба – вторая. В лиге нет клуба, который чаще "Рубина" брал медали ВХЛ.

Тюменский клуб является первым чемпионом лиги. Также команда трижды играла в финале – в 2012, 2014 и 2019. В двух последних случаях "Рубин" получал золотые медали Всероссийского соревнования среди клубов ВХЛ, уступая в решающей серии казахстанской "Сарыарке".

В регулярном чемпионате команда Михаила Звягина стала пятой. В финал борьбы за Кубок Петрова вышли команды "Югра" и "Металлург".

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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