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В Тюмени остановили маршрутку, за которой числилось 37 неоплаченных штрафов

Происшествия, 14:02 13 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

37 неоплаченных штрафов числилось за маршрутным такси № 68, которое остановили сотрудники ГИБДД в Тюмени 12 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

14 штрафов было назначено за выезд за стоп-линию, 13 — за превышение скорости движения, 10 — за проезд на запрещающий сигнал светофора. Общая сумма штрафов составила 37 тыс. 400 рублей. Собственник маршрутного автобуса оплатил задолженность на месте.

"Госавтоинспекция продолжает работу по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты штрафов за нарушения Правил дорожного движения", — рассказали в ГИБДД.

В 2021 году за несвоевременную оплату штрафов за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены три тыс. 39 водителей. В случае неуплаты суд может наложить штраф в двукратном размере или назначить арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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# ГИБДД Тюменской области , такси , штрафы

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