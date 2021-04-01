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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 6000 доз "Спутника V" поступило в Тюменскую область

Общество, 14:35 13 апреля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Шесть тысяч доз вакцины "Гам-Ковид-Вак", "Спутник V", поступило в Тюменскую область 13 апреля, сообщает региональный оперштаб.

Общий объем данной вакцины на сегодня составляет 96 тыс. 767.

Защиту от коронавирусной инфекции с помощью "Спутник V" получили 82 тыс. 342 жителя области. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 51 тыс. 13 человек.

Вакциной "ЭпиВакКорона" из первой массовой партии первым туром привито 438 человек. Этим препаратом уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

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# вакцина , коронавирус , Спутник V

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