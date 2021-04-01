В Тюмени осудили горе-угонщиков

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих мужчин, виновных в краже и угоне автотранспорта, осудили в Тюмени, сообщает региональный суд.

В марте 2020 года 28-летний тюменец пробрался в подсобное помещение продовольственного магазина по улице Молодежной в Тюмени и украл из ящика тумбочки 200 рублей и мобильный телефон "Самсунг" за 13 тыс. рублей.

В мае 2020 года этот же мужчина и его приятель попытались угнать ВАЗ одиннадцатой модели. При попытке завести двигатель сработала сигнализация и угонщики сбежали с места преступления.

Тем же вечером молодые люди попытались прокатиться на другой угнанной машине. Они нашли припаркованный ВАЗ четвертой модели. За попыткой завести легковушку их застал хозяин авто. Услышав его крики, угонщики бежали.

Один из угонщиков уже привлекался к уголовной ответственности, поэтому его отпечатки пальцев были в базе данных полиции. И злоумышленника быстро нашли.

По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также обязал возместить ущерб девушке, у которой был похищен телефон.

Второй тюменец был осужден к трем годам лишения свободы условно.