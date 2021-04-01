Депутат Госдумы Александр Ремезков прокомментировал закон об исполнительном производстве

Госдума рассматривает в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и федеральный закон "Об исполнительном производстве". О том, как эти изменения обеспечат справедливую неприкосновенность минимального размера дохода, необходимого для выживания должников и их семей, рассказал депутат фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"До сих пор согласно федеральному закону "Об исполнительном производстве" при взыскании долгов с гражданина может быть удержано не более половины его заработной платы и иных доходов. При этом взыскание не может быть обращено на доходы в виде алиментов, материнского капитала, пенсии по случаю потери кормильца, выплат в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Но правоприменительная практика показала, что этих ограничений недостаточно. Уровень доходов россиян в последние годы неуклонно снижается и люди не от хорошей жизни залезают в зачастую "неподъемные" для них кредиты. Многочисленные обращения граждан, которые поступают в интернет-приемную Госдумы и в наши депутатские приемные в регионах, говорят о том, что зачастую взыскание в уплату долга половины доходов оставляет должников и их семьи без средств к существованию", - подчеркнул он.

Летом 2020 года депутаты фракции "Справедливая Россия" вносили в Госдуму законопроект, которым предлагалось при обращении взыскания по исполнительным документам сохранять должнику и лицам, находящимся на иждивении этого гражданина, денежные средства в сумме не менее величины прожиточного минимума, установленной в регионе, где они проживают.

"Сегодня принимается аналогичный законопроект, внесенный сенаторами и депутатами парламентского большинства. И наша фракция его поддержала. Справедливая Россия - За правду всегда оставляет в стороне политические амбиции и разногласия, когда речь идет о защите интересов наших граждан. Предложенные данным законопроектом изменения в Гражданском Кодексе и федеральном законе "Об исполнительном производстве" выполняют данную задачу. Устанавливается положение, согласно которому при любых условиях в рамках исполнительного производства у должника-гражданина сохраняется доход в размере прожиточного минимума трудоспособного населения России. Предполагается создание следующего механизма. Судебный пристав-исполнитель в обязательном порядке разъясняет должнику-гражданину его право на сохранение ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. После этого должник обращается в подразделение судебных приставов с соответствующим заявлением", - уточнил Александр Ремезков.

В заявлении нужно будет указать паспортные данные, место жительства, контактный телефон гражданина, а также данные кредитной организации и реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить часть ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Эта сумма будет сохранена даже в том случае, если весь доход гражданина лишь немногим превышает величину прожиточного минимума, а в уплату долга пойдут совсем небольшие средства.

"Мы считаем такие требования законодательства справедливыми. Государство должно защитить граждан, попавших в долговую кабалу в результате собственных ошибок и ошибок в кредитной политике банков. Обязанность погашать долги не должна заставлять жить впроголодь самих должников, несовершеннолетних детей, стариков и инвалидов, которые находятся у них на иждивении. Справедливая Россия –За правду добивается и будет добиваться изменений в законах, обеспечивающих создание такого механизма взыскания долгов, который не нанесет непоправимый вред нашим гражданам", - резюмировал депутат фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.