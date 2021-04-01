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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области формат празднования Дня Победы будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Губернатор, 13:05 14 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Решение о формате празднования Дня Победы в Тюменской области пока не принято. Это касается и торжественного прохождения войск, и проведения акции "Бессмертный полк". Состав колонны военной техники и график репетиций торжественного прохождения войск определят после того, как будет принято решение с учетом эпидемиологической обстановки.

"Эпидемия коронавируса не закончилась. Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Если говорить о праздничных мероприятиях в честь Великой Победы, то наши дорогие ветераны не останутся без внимания. По моему поручению оргкомитет рассматривает несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая, куда включены как онлайн, так и оффлайн-события, а также работа выездных творческих бригад", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Праздничный фейерверк "Салют Победы" запланирован к проведению 9 мая 2021 года на территории Тюмени. В показе будет задействовано более 400 единиц пиротехнических изделий.

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# Александр Моор , День Победы

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