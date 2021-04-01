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Немаркированные сигареты и алкоголь на миллион рублей изъяли полицейские в Тюмени

Происшествия, 16:07 14 апреля 2021

УМВД Тюменской области (архив) | Фото: УМВД Тюменской области (архив)

Реализацию немаркированного алкоголя и табака на миллион рублей пресекли тюменские оперативники, сообщает региональное УМВД.

О том, что 38-летний предприниматель на одном из городских рынков продает оптом немаркированную продукцию, стало известно сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Правоохранители выяснили, что коробки с нелегальной продукцией мужчина хранит в торгово-складских помещениях.

Стражи правопорядка изъяли из оборота более 900 единиц алкогольной продукции и более 17 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Расследование продолжается.

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# алкоголь , табак

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