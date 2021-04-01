В Тюмени презентуют книгу "Энергия холода. Криохакинг" Алексея Салмина

| Фото: Областная научная библиотека им. Менделеева ВКонтакте | Фото: Областная научная библиотека им. Менделеева ВКонтакте

Презентация книги Алексея Салмина "Энергия холода. Криохакинг" состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева 17 апреля, начало в 12 часов. Издание можно будет получить из рук автора, сообщает учреждение.

Депутат Тюменской областной думы, руководитель крупного автохолдинга Алексей Салмин считает, что своему успеху в бизнесе обязан холоду, который учит преодолевать трудности.

В книге можно встретить практические рекомендации и полезные советы, основанные не только на личном опыте автора, но и многих других людей, которые отдали годы жизни познанию мира холодового закаливания.