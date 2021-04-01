Областной форум "Семья" проходит в онлайн-формате

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Социальную поддержку семей и психологические аспекты воспитания детей обсуждают участники форума "Семья", который открылся 18 апреля. Благодаря проведению мероприятия в режиме онлайн к нему могут присоединиться жители отдаленных сел Тюменской области.

Форум открылся сессией вопросов и ответов о последних изменениях в назначении денежных выплат на детей от трех до семи лет. По словам заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной, сейчас выплату получают более 52 тыс. детей из 42 тыс. семей. Она ответила на вопросы гостей форума и пояснила нюансы программы.

"Введен критерий "осовременивания" выплаты. Допустим, если семья обратилась в 2020 году и получает 5816 рублей или в 2021 году и получает 5978 рублей, то органы социальной защиты произведут перерасчет, исходя из прожиточного минимума, установленного на 2021 год. Семьям будет произведен перерасчет с 1 января этого года. Обращаться никуда не требуется, перерасчет будет выполнен в ближайшее время", - отметила она.

На образовательной площадке "Семья и государство" участники также могут задать экспертам вопросы о дошкольном и общем образовании; проконсультироваться об участии в программе "Самообеспечение" и узнать о мероприятиях по обеспечению жильем в Тюмени молодых семей.

В секции "Психология" специалисты будут говорить о семейном насилии и его влиянии на будущее подростков; об участии старшего поколения в воспитании детей; об отношениях между братьями и сестрами; о самооценке и личных границах подростка.

"Ежегодно на форуме мы разъясняем нововведения, касающиеся поддержки семей с детьми, и поднимаем новые вопросы. Давно не говорили о молодых семьях и образовании, поэтому включили эти темы. Вопросы, поступающие во время трансляции, на которые не успел ответить спикер, мы собираем и отдаем на проработку соответствующему ведомству. Ответы публикуем в комментариях под трансляцией форума в youtube. Самые популярные вопросы осветим в электронном дайджесте по итогам форума", - сообщила организатор форума "Семья", депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова.

Послушать экспертов и задать свои вопросы участники форума "Семья" могут по ссылке.

Татьяна Ковалева