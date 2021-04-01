Женщину с COVID-19 и обширным кровотечением спасли в Тобольске

| Фото: Дмитрий Уженцев, ОБ №3 | Фото: Дмитрий Уженцев, ОБ №3

Срочную операцию провели пациентке с COVID-19 врачи Областной больницы № 3 в Тобольске. Из-за разрыва кисты яичника у женщины началось обширное кровотечение, сообщает лечебное учреждение.

Тоболячку с легким течением коронавирусной инфекции, которая лечилась амбулаторно, пришлось госпитализировать после жалобы на острую боль в животе. Жизни больной грозила опасность из-за массивного внутреннего кровотечения.

В ходе операции через небольшие проколы под контролем миниатюрной видеокамеры медики купировали кровотечение и удалили кисту из брюшной полости. Операция заняла полчаса. Медицинский персонал работал в средствах индивидуальной защиты в изолированных палате и операционной с реанимационным залом.

Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, она уже выписана из стационара и продолжает лечиться и восстанавливаться после операции дома под контролем врачей поликлиники.