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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Женщину с COVID-19 и обширным кровотечением спасли в Тобольске

Общество, 14:39 15 апреля 2021

Дмитрий Уженцев, ОБ №3 | Фото: Дмитрий Уженцев, ОБ №3

Срочную операцию провели пациентке с COVID-19 врачи Областной больницы № 3 в Тобольске. Из-за разрыва кисты яичника у женщины началось обширное кровотечение, сообщает лечебное учреждение.

Тоболячку с легким течением коронавирусной инфекции, которая лечилась амбулаторно, пришлось госпитализировать после жалобы на острую боль в животе. Жизни больной грозила опасность из-за массивного внутреннего кровотечения.

В ходе операции через небольшие проколы под контролем миниатюрной видеокамеры медики купировали кровотечение и удалили кисту из брюшной полости. Операция заняла полчаса. Медицинский персонал работал в средствах индивидуальной защиты в изолированных палате и операционной с реанимационным залом.

Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, она уже выписана из стационара и продолжает лечиться и восстанавливаться после операции дома под контролем врачей поликлиники.

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# коронавирус , Медицина , областная больница № 3 , операция , хирургия

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