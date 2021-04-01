В Тюмени представят спектакль-прогулку для четырех зрителей

авторов проекта спектакля "Агент", Санкт-Петербург авторов проекта спектакля "Агент", Санкт-Петербург

"Агент" - это спектакль-прогулка с дополненной реальностью для четырех зрителей. Проект признан победителем конкурса "ЦЕХ" в апреле 2021 г. и получил грант в 250 тыс. рублей. Премьера состоится в августе.

Как рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" режиссер спектакля из Санкт-Петербурга Екатерина Угленко, сеанс рассчитан на четырёх человек потому, что авторы хотят обратить внимание на ценность и уникальность зрителя как личности.

"Часть спектакля создается персонально для каждого участника. Это спектакль про зрителя и для зрителя: четыре маршрута, четыре героя, четыре индивидуальных художественных произведения. Образ главного героя пьесы строится на основе личных данных зрителя. Это дает возможность каждому участнику и посмотреть на себя со стороны, и прожить альтернативную версию своей жизни, и увидеть себя героем другой истории", - говорит режиссер.

Маршруты будут строиться в общественных пространствах, которые знакомы и близки потенциальному зрителю. Это будет художественная экспансия в городской ландшафт, встраивание в привычную картину мира виртуальных художественных объектов. Спектакль исследует то, как человек воспринимает окружающую действительность: зрителю предлагается подвергнуть сомнению знания о мире, о себе. Спектакль - это территория для встречи с самим собой, со своими воспоминаниями, с городом - это будет новый взгляд на привычные вещи.

авторов проекта спектакля "Агент", Санкт-Петербург авторов проекта спектакля "Агент", Санкт-Петербург

Екатерина Угленко подчеркнула, что спектакль "Агент" использует современные технологии, работает с трендами, чтобы быть максимально на одной волне с участниками спектакля. "Мы разработали приложение, которое ведет зрителя по маршруту и активирует контент через метки-триггеры. Приложение используется для контакта с виртуальной средой и элементами AR", - добавляет Екатерина.

Как заметила куратор проекта Варвара Засуева, команда спектакля "Агент" соединяет деятелей культуры и технических специалистов.

"Наша задача как театрального проекта - создание художественного высказывания. При этом нам важно быть современными, так как только через новые формы и только с помощью актуальных средств мы можем приблизиться к тому, что можно назвать проблематикой сегодняшнего дня", - сказала она.

авторов проекта спектакля "Агент", Санкт-Петербург авторов проекта спектакля "Агент", Санкт-Петербург

Над проектом работают продюсер Анастасия Демакина, режиссёр Екатерина Угленко, куратор Варвара Засуева, драматурги Олеся Лихачёва и Александра Сальникова, художник Михаил Тихонов и программист-разработчик Филипп Гузеев.

Шесть открытых премьерных спектаклей пройдут в августе 2021 г. при поддержке МТЦ "Космос".

Продюсер проекта Анастасия Демакина: "Политика, направленная на поддержку молодежных инициатив в области культуры и искусства в Тюмени, вызывает уважение и благодарность. Наравне с институциональной поддержкой мы видим большое количество инициативных людей, открытых к взаимодействию и коммуникации, готовых реализовывать новые проекты и делится своим опытом - это вдохновляет".

По словам Анастасии, авторы проекта хотят понять, как бизнес города поддерживает искусство и найти с ним точки пересечения. "Например, нам близки ценности фестиваля "Upcycling Life", прошедшего в Тюмени в ноябре 2020, и сама идея экологичного создания нового продукта через творчество. Мы планируем поддержать эту инициативу и совместно разработать мерч для нашего спектакля. В целом мы открыты к коллаборациям и предложениям по поддержке. Давайте знакомиться и делать классные вещи вместе", - призвала Анастасия Демакина.

Анжела Лебедева