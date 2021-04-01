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Шедевры соцреализма покажут на выставке в Ишиме

Общество, 09:10 19 апреля 2021

35 работ известных советских художников, живописцев и графиков 60-80-х годов XX века представят горожанам на открытии новой выставки "Арт-ностальгия. Шедевры соцреализма" 19 апреля в Арт-галерее Ишима.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила искусствовед Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Надежда Михайловская.

Работы привезены из государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

"От перформанса и абстракции люди немного подустали, а искренние произведения соцреализма после периода оттепели близки и понятны. Наша целевая аудитория – это в том числе школьники, такой стиль живописи им легче будет осмыслить", - отметила искусствовед.

Всего экспозиция предложит любителям прекрасного 11 гравюр, 14 картин, пять произведений малой пластики и четыре работы каслинского литья.

Инна Кондрашкина

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# выставка , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , реализм

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