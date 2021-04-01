Более пятидесяти тюменцев вышли на субботник в сквере Пограничников

Фото пресс-службы администрации Тюмени | Фото: Фото пресс-службы администрации Тюмени | Фото:

Более 50 человек приняли участие в субботнике, который прошел в сквере Пограничников в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Многие добровольцы пришли с детьми. Настроение создавала бодрая музыка, а работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Покраска скамеек, сбор листвы и мусора – именно эти работы были главными в весеннем дне чистоты. В сквере есть еще одна почетная обязанность - очистить от пыли и грязи мемориальные доски, частично помыть исторические объекты, экспонаты военной техники.

Среди активных участников субботника были воспитанники клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова. Они приехали со своим тренером.

"Субботник не только делает наш поселок чище, но и объединяет людей. Люди должны понимать, что чистая территория – это заслуга каждого из жителя. Для нас важно, чтобы данный район преобразился, и каждый может внести свой посильный вклад. Ведь мы планируем здесь проводить патриотические уроки, а также установить еще памятники", - рассказал председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Надо отметить, что от активности жителей зависит сегодня судьба сквера. Каждый может принять участие в общем голосовании и выбрать проект благоустройства, который будет реализован уже в 2022 году. Нуртдин Ибрагимов призывал тюменцев в период с 26 апреля по 30 мая зайти на сайт и проголосовать за этот важный для города проект.

Отметим, что подобные субботники проходят и на других территориях Тюмени, позволяя создать комфортную среду в каждом районе города.