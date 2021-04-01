Лучше предотвратить: Александр Моор рассказал о работе пожарного
Не пускать палы, не жечь траву, чтобы предотвратить пожары призвал жителей губернатор Тюменской области Александр Моор.
На своих страницах во ВКонтакте, Одноклассниках и Instagram глава региона разметил фотографию и рассказал об одном из огнеборцев региона.
"На фото начальник пожарно-спасательной части №14 Иван Цулита. Он работает в системе МЧС 11 лет. Дома его ждут жена и дети. Об опасности профессии в семье не говорят. Но мы с вами знаем, с какими рисками связана противопожарная служба", - написал Александр Моор.
Губернатор напомнил, что весной работы у пожарных становится больше. Горит сухая трава. 16 апреля было зафиксировано 27 очагов возгорания.
"Практически во всех случаях причина ЧП – человеческий фактор. Огонь в любой момент может перекинуться на жилые постройки. И только благодаря пожарным стихию удается укротить", - отметил глава Тюменской области.
Он подчеркнул, что регион готов к пожарам, но без помощи жителей ситуацию контролировать будет не просто.