Лучше предотвратить: Александр Моор рассказал о работе пожарного

| Фото: Скрин с видео со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: Скрин с видео со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Не пускать палы, не жечь траву, чтобы предотвратить пожары призвал жителей губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

На своих страницах во ВКонтакте, Одноклассниках и Instagram глава региона разметил фотографию и рассказал об одном из огнеборцев региона.

"На фото начальник пожарно-спасательной части №14 Иван Цулита. Он работает в системе МЧС 11 лет. Дома его ждут жена и дети. Об опасности профессии в семье не говорят. Но мы с вами знаем, с какими рисками связана противопожарная служба", - написал Александр Моор.

Губернатор напомнил, что весной работы у пожарных становится больше. Горит сухая трава. 16 апреля было зафиксировано 27 очагов возгорания.

"Практически во всех случаях причина ЧП – человеческий фактор. Огонь в любой момент может перекинуться на жилые постройки. И только благодаря пожарным стихию удается укротить", - отметил глава Тюменской области.

Он подчеркнул, что регион готов к пожарам, но без помощи жителей ситуацию контролировать будет не просто.