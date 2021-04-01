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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени сгорел частный жилой дом, пострадавших нет

Происшествия, 13:47 18 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Жилой деревянный дом сгорел в Тюмени. Пожар произошел на ул. Боровая, 26 в 5 утра. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя 11 минут.

"К тушению привлекались 27 человек личного состава и восемь единиц техники. На момент прибытия площадь возгорания составляла 56 квадратных метров и надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 186 квадратных метра", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Пламя было полностью потушено в 5 часов 49 минут. Пострадавших и погибших нет. Причина сильного пожара выясняется.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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