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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени установлен температурный рекорд впервые с 1973 года

Общество, 10:05 19 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Абсолютный температурный рекорд установлен в Тюмени 15 апреля. В этот день дневная температура воздуха повысилась до плюс 23,5 градуса. Предыдущий максимум – плюс 22 градуса – был зафиксирован в 1973 году, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Аномально теплая погода наблюдалась на юге Тюменской области в течение недели. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-9 градусов. Самыми теплыми днями стали 14 и 15 апреля, когда температура воздуха в дневные часы была выше 20 градусов. Однако ночью 16 апреля погода резко изменилась и в ночные дни понижалась до отрицательных значений.

В связи с повышением температуры воздуха почти на всей территории юга Тюменской области установился третий (средний) класс пожарной опасности. В Голышманово и Сладково – второй (низкий) класс.

Пожароопасный сезон в Тюменской области установлен с 15 апреля.

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# погода , пожароопасный сезон

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