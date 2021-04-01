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В Тюменской области выросла популярность госслужбы

Общество, 14:48 19 апреля 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Количество резюме специалистов госслужбы в Тюменской области выросло на 36% в марте 2021 года к аналогичному периоду прошлого года. Средняя ожидаемая зарплата составила 37 тыс. рублей. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Также на рынок труда стали чаще выходить представители автомобильного бизнеса, число таких резюме за год выросло на 35%, а зарплатные ожидания составили около 47 тыс. рублей и рабочий персонал.

В целом количество резюме в Тюменской области увеличилось на 10%, а зарплатные ожидания жителей региона составили 41 тыс. рублей.

"Рабочие профессии действительно становятся популярнее, и не только в нашем регионе: по стране в целом количество резюме рабочих тоже выросло - на 31 процент", - отметила руководитель hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

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# HeadHunter , госслужба

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